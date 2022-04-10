عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة طرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمركزي المنيا وسمالوط

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعادت طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة بمنطقتي المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وفقا للقواعد المحددة لبيع  الوحدات، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "لدعم التمويل العقاري، لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن مشروع طرح وحدات الإسكان الاجتماعي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات، بالإضافة لتوفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، والعمل على تطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمشروعات البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان. 

محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز ملوى

"بيطرى المنيا" يحرر 3 محاضر للمخالفين ويضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

من جانبه، قال المهندس وائل مختار المصري، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، إن الإعلان يتضمن إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، واستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للاشتراطات المطلوبة – المستندات – أسلوب السداد – ضوابط عامة – استمارة الحجز – الإقرار – آلية التعامل لتحصيل مستحقات الصندوق، لافتا إلى أن مساحة الشقة تبلغ 90م2 كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم  ويشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21سنة في تاريخ نهاية الإعلان يوم 1 مايو القادم، وعلى من يرغب بالحجز التوجه لمقر مديرية الاسكان بمقرها بمجمع المصالح، لسحب نموذج التقدم ومعرفة المصروفات والرسوم الإدارية المبينة بالجدول المرفق وكافة الإجراءات الخاصة بالتقديم.

المنيا الإسكان الاجتماعي وزارة الاسكان محافظ المنيا المبادرة الرئاسية وحدات الإسكان الإجتماعي دعم التمويل العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

للقادمين من الخارج.. تحديث إجراءات الدخول إلى مصر

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري

ترشيحاتنا

أرقام مرعبة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل موقعة اليوم؟

بعدما صافحهم ولي العهد.. "الأغوات" من خدمة "الحرمين" إلي تناقص أعدادهم

مكتشف العالم الجديد.. إسبانيا تعلن موقع مقبرة كريستوفر كولومبوس الأولى

منظومة فاسدة.. المواقف العشوائية تثير "فتنة" في مجلس النواب

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ المواطنين بمنتزه في الرياض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. صور

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

فيديو

لوسي وحنان مطاوع.. فنانون استعانوا بأطباء نفسيين قبل تصوير مسلسلاتهم

تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الثاني في رمضان .. فيديو جراف

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ