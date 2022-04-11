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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بتغطية المصارف في قرى محافظة الدقهلية تفاديا لمخاطرها

لجنة الزراعة بمجلس
لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

طالب النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، بتغطية المصارف والترع الموجودة بالقري والمراكز بمحافظة الدقهلية وخاصة الموجودة داخل الكتل السكانية.

وأكد ابو عايشه، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مساء اليوم الاثنين، ضرورة تغطية المصارف والترع الموجودة بين الكتل السكانية من جانب واحد او جانبين وذلك تجنبا لانتشار الروائح الكريهة وغرق الاطفال بخلاف انتشار الأمراض والأوبئة ، وحرصا علي ارواح المصرييين ، مضيفا ان هذه المصارف تهدر الكثير من المياه .

واشار عضو مجلس الشيوخ الي ان محافظة الدقهلية بها اكثر من ٥٠ مصرف وترع يحتاجون الي تغطية ، موضحا ان المحافظة محاطة بعدد كبير من المصارف والتي من شانها تعمل علي تسريب مياه من الاراضي الزراعية ، كما ان هذه المصارف والترع تدعو الي انشاء كباري او طرق اخري موازية لتفادي مخاطر هذه المصارف.

وشدد أبو عايشه ان من المصارف والترع التي بحاجة ضرورية للتغطية بمحافظة الدقهلية بمركز ميت غمر فقط بخلاف المراكز الاخري ، مصرف ميت ابوخالد والرحمانية والحاكمية والقيطون ومصرف البوها
وايضا  مصرف ( ميت محسن – كفر بهيدة – بهيدة – دماص )
جاء ذلك اثناء مناقشة لجنة الزراعة  بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي لاقتراح برغبة مقدم من النائب محمد الصالحلي حول تغطية عدد من المصارف بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وذلك لدرء المخاطر الناتجة عن المصارف بجانب تحقيقا لمبادرة الرئيس للنهوض والارتقاء بالخدمات في القري المصرية

محافظة الشرقية الأراضى الزراعية محافظة الدقهلية مجلس الشيوخ انتشار الامراض والاوبئه

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