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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأنامل الصغيرة تبدع بمسرح سور القاهرة الشمالي

صدى البلد

 

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بليالي شهر رمضان المعظم، والمقامة بسور القاهرة الشمالي بباب النصر، شارك قطاع صندوق التنمية الثقافية بتقديم أوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة الموسيقار الدكتور راجي المقدم أستاذ الموسيقى كلية التربية النوعية ببورسعيد، وذلك الإثنين 10 رمضان الموافق 11 إبريل الجاري. 


شهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور بمختلف الفئات العمرية حيث ابدع أطفال الأوركسترا في تقديم الأعمال الموسيقية والغنائية، حيث قدموا عدد من أغاني الشهر الكريم منها " أهو جه يا ولاد" ، " حلو يا حلو " ، بالاضافة لمجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها " معانا ريال " " حلوين من يومنا والله"، وميدلي أسباني ، وميدلي لأغنيات محمد فوزي ، وسعد عبد الوهاب. 


جدير بالذكر أن اوركسترا الأنامل الصغيرة هي فرقة متكاملة من أطفال محافظة بورسعيد من سن 5 وحتي 13 سنة ، برعت فى تقديم أنواع مختلفة من الموسيقات المصرية التراثية والحديثة بالاضافة الي الموسيقات العالمية، في اطار الحفاظ علي الهوية المصرية الموسيقية. 

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و من جانبه أكد الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق أن صندوق التنمية حرص خلال هذا العام على إعداد برنامج متكامل يقدم مختلف أشكال الفنون المصرية من مختلف المحافظات والتى تعبر عن هويتنا الثقافية خاصة وأن احتفالات هذا العام تتزامن مع اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. 


وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، و الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو" ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد افتتحوا مساء أمس الاثنين فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الاسلامي، تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض للخط العربي نظمه قطاع الصندوق للفنان الكبير خضير البورسعيدي.

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