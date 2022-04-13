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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الخدمات للمواطنين.. محافظ السويس يلتقي أعضاء المركز التكنولوجي للمحافظة

محافظ السويس
محافظ السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة السويس سيضم 11 شباكاً لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين، وتقديم الخدمات وانجاز المهام بدقة وسرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء المركز التكنولوجي للمحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة وأعضاء المركز .

وفي اللقاء أشار المحافظ إلي أن منظومة العمل تشمل تقديم الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، بالإضافة الي تيسير الأجراءات على المواطنين وانجاز العمل في وقت قصير، وتحسين أداء العمل.

وأشار المحافظ إلي أهمية اعداد الجيد للعنصر البشري من خلال التدريب علي المنظومة واكتساب الخبرات المطلوبة لجميع العاملين بالمركز، مؤكدا علي أهمية سرعة التجهيزات لمبني المركز التكنولوجي لمحافظة السويس والاعداد لافتتاحه، ليستفيد أهالي السويس من الحصول علي الخدمات بصورة عادلة ومتميزة.

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