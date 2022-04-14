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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

المتحدة تؤكد احترامها للفريق الطبي|التمريض تشكر الشركة: المهنة شهدت تطوراً بعهد السيسي

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي ج 6

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احترامها غير المحدود لمهنة التمريض ودورها في المنظومة الصحية.

وقامت المتحدة بمبادرة للاحتفاء بالأطباء وأطقم التمريض أثناء الفترة العصيبة للوقاية من جائحة "كوفيد 19" تحت شعار "مبادرة البالطو الأبيض" لمؤازرة أطقم العمل في كافة المستشفيات.

التمريض تشكر الشركة المتحدة

وأكدت المتحدة، أنها تحترم كافة الضوابط لتقديم محتوى مناسب للأسرة المصرية وفي إطار درامي اجتماعي وترفيهي على حد سواء.

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها الأخير من التمريض، لافتة أن "للشركة دورًا كبيرًا فى الارتقاء بصناعة الإعلام والدراما المصرية".

من جانبها أعلنت نقيب التمريض، رغبتها في التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعداد عمل درامي يبرز دور التمريض وجهود الجيش الأبيض فى المنظومة الصحية ومواجهة جائحة كورونا ليكون على غرار مسلسل الاختيار، وإعداد إعلانات موجهة لتحسين الصورة الذهنية للتمريض.

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وطالبت الجهات المسئولة عن صناعة الدراما والإعلام بإبراز الدور الإيجابي للتمريض، نظراً لطبيعة عمل التمريض الصعبة ودور أطقم التمريض فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمستشفيات.

وأكدت أن مهنة التمريض تشهد تطورًا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تغيير الصورة الذهنية للأطقم الطبية وعلى رأسهم التمريض، مهم لإحداث حالة من الرضا بين الفريق الطبى والذى يعود بالصالح على المنظومة الصحية.

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تدريب 100 ألف ممرض وممرضة

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم رفع مستوى أداء التمريض من خلال برامج التدريب المستمر، حيث تم تدريب ما يقرب من 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة.

وأضافت أن منظومة التمريض شهدت تحسنًا كبيرًا بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتى شهدت الاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام لأطقم التمريض من خلال هُوية بصرية وزي جديد ومميز داخل المنظومة.

وكانت الدكتورة كوثر محمود محمود، أقامت بصفتها النقيب العام للتمريض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل "الكبير أوي" والمذاع عبر قناة ON E" لما اعتبرته إساءة واضحة لمهنة التمريض.

وقالت محمود في دعواها، إنه "أثناء عرض المسلسلات الرمضانية لهذا العام، إذ بإساءة جديدة من أحد المسلسلات المذاعة عبر القنوات الفضائية وتحديدًا قناة "ON E" تسيء لفظًا وفعلًا وتسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة في مسلسل "الكبير أوي" ويظهر في إحدى الحلقات وأثناء زواجه، وهو المشهد الذي احتوى على الإساءة اللفظية والفعلية للممرضة المصرية والذي ظهر في لیلة زفافه وزوجته أثناء تغيير ملابسهما".

كما أوضح المسلسل، بأنها "من المفترض أن تثير غرائزه ومن ضمن هذه الملابس لبس الممرضة المصرية المعروف وهو إسقاط كبير وإيحاء شنيع من شأنه الإضرار بالممرضة المصرية والتي هي من أمهر الممرضات على مستوى العالم مقارنة بنظيراتها من الممرضات في أي بلد آخر".

التمريض الشركة المتحدة المنظومة الصحية الأطباء مبادرة البالطو الأبيض كوفيد 19 عبد الفتاح السيسي مسلسل الكبير أوي

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