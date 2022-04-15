كسرلها 17 ضلع وعذبها .. مقتل رضيعة بوحشية على يد زوج والدتها في بريطانيا

شهدت مقاطعة كامبردجشاير البريطانية جريمتي تعذيب وقتل وحشيتين لرضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر على يد زوج والدتها.

وحسب صحيفة «الديلي ميل»البريطانية تعرضت الطفلة تيدي ميتشل للضرب المبرح على يد زوج والدتها، كين ميتشل 32 عاماً حتى الموت.

وتوفيت الطفلة الرضعية بعد نقلها إلى المستشفي بـ 10 أيام حيث أصيبت بكسر في 17 ضلعاً و وفي جمجمتها وعظام الترقوة، كما أصيبت بنزيف في المخ، والعمود الفقري، وتلف في العين.

الطفلة المقتولة، تيدي ميتشل

وبعد إقرار محكمة كامبردجشاير بتفاصيل جريمة القتل الوحشية حكمت على زوج الوالدة، كين ميتشل، بالسجن لمدة 18 عاماً، كما أدينت والدة الطفلة لوتشي سميث بتهمة القسوة عليها وعدم إحسان رعايتها.

والدة الطفلة، لوتشي سميث

من جانبها، اعتذرت هيئة الخدمات الاجتماعية في كامبريدجشير عن عدم وجود إشارات تحذير من وجود خطر على الطفلة في الفترة التي سبقت وفاتها المأساوية.