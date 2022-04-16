شاومي تطلق أحدث هاتف Redmi بسعر رخيص

كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن مواصفات هاتفها الأحدث ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، والذي ستطرحه بسعر لا يتعدى الـ 150 دولارا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Redmi 10A من شاومي، نموذجا متوسط المدى ميسور التكلفة يستهدف المستخدمين من الشباب بشكل كبير، كما ينطلق كأحدث هاتف ميسور التكلفة في سلسلة "ريدمي 10"، وخليفة لإصدار الشركة السابق Redmi 9A والذي تم طرحه بتكلفة منخفضة.

مواصفات شاومي Redmi 10A

يعمل هاتف شاومي Redmi 10A، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G25، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى ما يصل 512 جيجابايت.

هاتف شاومي Redmi 10A

ويتميز هاتف شاومي Redmi 10A، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 160 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على نوتش على شكل قطرة الماء مخصص للكاميرا الأمامية.

ويتم تشغيل هاتف شاومي الذكي الجديد، بواسطة واجهة المستخدم MIUI 12.5، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11، وتشمل خيارت الاتصال بـ Redmi 10A، دعم شبكات الجيل الرابع 4G، ودعم شبكات التصال اللاسلكية Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى منفذ مخصص لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويضم الجهاز مستشعرات التسارع والإضاءة المحيطة ومستشعر القرب.

ولعشاق التصوير، يتمتع هاتف شاومي Redmi 10A، بكاميرا خلفية آحادية، بدقة 13 ميجابكسل، مع فلاش "LED"، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه ولصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

سعر شاومي Redmi 10A

ويحزم هاتف شاومي Redmi 10A، ببطارية بقوة 4900 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 18 وات، ويتوفر في 3 ألوان هي الأسود والفضي والأزرق، مقابل سعر يبدأ من حوالي 110 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري).