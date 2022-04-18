ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة من العسل على ماءً دافئ ؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد شرب العسل معالماء الدافئ.





من فوائد شرب العسل مع ماء دافئ ما يلي:-

·التخلص من الدهون الزائدة في الجسم يساهم شرب العسل مع الماء الدافئ على الريق في تنزيل الوزن؛ والسبب في ذلك يعود إلى أنّ السكر الموجود في العسل عبارة عن سكر طبيعي، حيث يعتبر واحداً من المصادر الصحية للسعرات الحرارية التي تحمي الجسم من السكريات التي تدخل إليه من خلال المشروبات الأخرى، وبالتالي فإنّ شرب العسل مع الماء الدافئ يساعد على التخلص من الوزن الزائد على المدى البعيد.





·تنظيم أنشطة الجسم لمشروب العسل مع الماء الدافئ القدرة على تنظيم وتحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك فهو يمتلك خواص مطهرة تخفف حموضة المعدة، وتزيد ليونة الأمعاء.





· مقاومة الطفيليات يقاوم المشروب الطفيليات المختلفة بمساعدته للجهاز المناعي، حيث يعتبر العسل من المواد المضادة للبكتيريا والجراثيم؛ والسبب في ذلك يعود إلى غناه بالإنزيمات، والفيتامينات، والعناصر المعدنية، بالإضافة إلى أنّ العسل يعتبر من المواد المضادة للأكسدة؛والتي تقاوم الشقائق الحرة التي تقي من العديد من الأمراض في الجسم، وبالتالي الحماية من الإصابة بالإنفلوانزا ونزلات البرد.





· تقليل الحساسية يساهم شرب مزيج العسل والماء الدافئ على الريق في تكيّف الجسم مع أنواع حبوب اللقاح المنتشرة في المنطقة،وبالتالي تخفيف أعراض الحساسية عند من يعانون منها.





· الحصول على الطاقة يعتبر هذا المشروب من المشروبات المهمة للحصول على قدر كبير من الطاقة، وخاصةً في فترة الصباح، كما أنّ لهذا المشروب القدرة على التخلص من الشعور بالإرهاق والخمول على مدار اليوم.





· التخلص من احتقان الحلق والسعال يعالج الماء الساخن مع العسل التهاب الحلق ويهدؤه، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من السعال، وبالتالي تخفيف ألم المريض.





· التخلص من السموم يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة القليل من الليمون إلى مشروب الماء الدافئ مع العسل؛ والسبب فيذلك يعود إلى احتوائه على حمض الستريك، وزيادة نشاط الإنزيمات، وبالتالي تحفيز الكبد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.





· تعزيز الصحة العامة لهذا المشروب القدرة على ترطيب الجسم، وزيادة معدلات الكولسترول الجيد فيه، وبالتالي الحد من مشاكل القلب والأوعية الدموية التي يمكن الإصابة بها، كما يساعد شرب العسل مع الماء الدافئ على الريق على تحسين صحة الجلد، وزيادة نعومته.