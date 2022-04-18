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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية: 7200 صندوق خاص تابع لهيئات حكومية معظمها مخالف للدستور والقانون

النائب خالد بدوي،
النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب

قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن هناك أكثر من 7200 صندوق خاص، تابعين لعدد من الهيئات الحكومية معظمها مخالف للدستور والقانون .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.

وأوضح "بدوي" أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أعطى البرلمان عدد من الملاحظات الهامة، المتعلقة بالموازنة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشكلات  الضخمة التى تواجه الموازنة وذلك فى القوت الذى يقفز فيه رئيس الجمهورية للنهوض بالدولة المصرية .

وأشار إلى أن 51% من إجمالي الموازنة يذهب لسداد فوائد الدين مؤكدا أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن وجود فجوة كبيرة فى الموازنة العامة للدولة .

ومن جانبه طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تقليل الفساد فى بعض جهات الدولة.

ووجه عمر فى كلمته، الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أنهم كنواب يعملون على ما يأتى بتلك التقارير من ملاحظات هامة، وبالتالى علينا ان نضع اعينا على ما يأتى بها من ملاحظات.
وقال عمر،  نحتاج تقليل الفساد شوية ووقف نزيف الفساد فى بعض الجهات، مضيفا، هناك جهات يدرس فيها الفساد.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الهيئات الحكومية القانون الجلسة العامة لمجلس النواب حساب ختامى موازنة الخزانة العامة

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