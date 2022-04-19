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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوي صافرات الإنذار بجميع أنحاء أوكرانيا.. وانفجارات قوية تضرب عدة مدن

أوكرانيا
أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار في عدة مدن أوكرانية، اليوم الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدء الهجوم الروسي على دونباس، وسط اكتشاف سبعة أماكن "للإعدام" في مدينة إيربين قرب العاصمة كييف.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” أفادت مصادر بسماع صفارات الإنذار في أغلب المدن الأوكرانية، من بينها كييف وفينيتسا وجيتومير وأوديسا وخاركيف ودنيبرو وغيرها. 

وسمعت دوي انفجارات عنيفة في ميكولايف جنوب أوكرانيا، وقال عمدة المدينة ألكسندر سينكيفيتش إن السلطات تجري تقييما للوضع هناك عقب الانفجارات.

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وقال مصدر في الشرطة الأوكرانية لـ شبكة سكاي نيوز، إن “269 شخصًا قتلوا برصاص الجيش الروسي في إيربين منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن متحدث باسم الشرطة اكتشاف سبعة أماكن "للإعدام" في إيربين، التي تقع شمال غربي كييف، وشهدت قتالا عنيفا بين القوات الروسية والجيش الأوكراني.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أن 16 دولة استأنفت عملها الدبلوماسي في العاصمة كييف.

وتشمل هذه الدول فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا وتركيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والفاتيكان ومولدوفا وجورجيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان والوفد الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.

أوكرانيا روسيا الجيش الروسى إيربين كييف زيلينسكي

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