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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامحونا.. أول تعليق من مدرب الرجاء بعد وداع دوري الأبطال أمام الأهلي

رشيد الطاوسي المدير
رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربيس

علق رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، على وداع فريقه دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس، الليلة الماضية، في إياب الدور ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مستفيدا من الفوز بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السلام، السبت الماضي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

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وقال الطاوسي في تصريحات صحفية عقب المباراة:" لم نقصر خلال الشوطين، بذلنا أقصى لم لدينا من جهد، ونجحنا في تحقيق أفضل سيناريو بتسجيل هدف مبكر".

أضاف:" المباريات التي تلعب على أعلى مستوى، تحسم بجزئيات بسيطة، والتجربة كانت في مصلحة الأهلي".

تابع:" لاعبو الرجاء لا يمتلكون الخبرة الكافية في دوري أبطال إفريقيا، باستثناء عدد قليل، الفريق يتكون من مجموعة شابة، في حين يمتلك لاعبو الأهلي خبرات كبيرة".

أكمل :" حاولنا استغلال المساحات ولكن الأهلي أجبرنا على التراجع للوراء، بعد تسجيل الهدف الأول، لعدم إعطاء مساحات كبيرة لمهاجمي الأهلي وتكرار مع حدث في مباراة الذهاب".

كما طلب الطاوسي المسامحة من جمهور الرجاء، بعد وداع دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي.

يذكر أن الأهلي سيواجه فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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