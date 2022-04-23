آيفون 13 مجانا.. شركة عالمية تمنح هاتف آبل الرائد دون مقابل

يتوفر أحدث هواتف آبل Apple الذكية، للبيع بشكل مجاني حيث توفر إحدى شركات الاتصالات العالمية، هاتف iPhone 13 Mini مجانا دون أية تكلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "zeenews"، يمكن لعشاق هواتف آيفون في الولايات المتحدة، شراء أحدث هاتف ذكي رائد من آبل مجانا دون مقابل، ولكن بشروط.



إليك كيفية الحصول على هاتف iPhone 13 Mini من آبل مجانا:



وتقدم شركة الاتصالات الأمريكية AT&T، عرضا مجانيا للحصول على إصدار آبل iPhone 13 Mini مجانا، ولكن هذا العرض مخصص فقط لمسستخدميها بالولايات المتحدة، في عدة خيارات لونية هي : الأحمر والوردي والأخضر والأزرق.

وللحصول على هذا الهاتف، سيتعين على من يريد شراء الهاتف أولا زيارة صفحة العرض على الموقع الرسمي لشركة AT&T واختيار واحدا من بين خيارات الألوان المتاحة، وفي الخطوة التالية، سيتوجب على العميل اختيار سعة التخزين الخاصة بالهاتف.

وفي الخطوة التالية، سيتعين على العميل الاختيار بين شراء الهاتف بسعره الكامل البالغ 699 دولارا، أو الحصول عليه مع حزمة من شركة AT&T بقيمة 19.45 دولارا شهريا.

وفي حال حدد العميل الخيار الثاني، سيتوجب عليه أن يدفع مقابل خدمات AT&T لمدة 36 شهرا، ما يعني أنه لن يضطر إلى دفع أي مبلغ إضافي مقابل الهاتف الذكي التابع لشركة آبل.

ولكن في حال قام العميل بالتوقف عن سداد القسط، وإلغاء العقد في أي وقت، فسيتوجب عليهم دفع ما تبقى من قيمة الالتزام من أجل تسوية الاتفاقية مع شركة AT&T الأمريكية.

ويشار إلى أن شركة الاتصالات العملاقة AT&T، قامت أواخر العام الماضي، بتوفير هاتف آبل الرائد iPhone 13 Pro مجانا أيضا، فقط من خلال مقايضة الهاتف البالغ سعره 1000 دولار، للعملاء الجدد مقابل الاشتراك بخدماتها بموجب عقد أقساط مؤهل ورسوم تنشيط قيمتها 30 دولارا.