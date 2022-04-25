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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية للتفاح الأحمر لصحتك.. تعرفي عليها

التفاح
التفاح

فوائد صحية للتفاح الأحمر والأخضر لصحتك فهو يحمل العديد من الفوائد الصحية أبرزها المساعدة على الهضم والتخفيف من الإمساك ومشاكل الأمعاء إليك أبرز فوائد التفاح الأخضر لصحتك وفقا لموقع هيلث.
 

1. يساعد على الهضم 


يعد التفاح مليء بالألياف والتفاح فهو يخفف من الإمساك ومشاكل الأمعاء الأخرى. ومن المعروف أن التفاح يحتوي على مركب يسمى البكتين الذي يعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء.

2. جيد لفقدان الوزن


التفاح غني بالألياف التي تجعلك تشعر بالامتلاء وفقدان الوزن ، يتحكم في شهيتك. 

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3. يحسن صحة الرئة والكبد 


قد يساعد التفاح الغني بمضادات الأكسدة على حماية رئتيك من أضرار الأكسدة والتي يمكن أن تساعد في تنظيم جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

4 .صحة القلب

 التفاح غني بمضادات الأكسدة والبكتين والكيرسيتين والفلافونويد لحماية الخلايا من مضادات الأكسدة وهو مفيدة بشكل خاص لصحة القلب والأمعاء والكبد.

 

فوائد صحية للتفاح الهضم فقدان الوزن صحة الرئة صحة الرئة والكبد صحة القلب

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