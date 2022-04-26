برلماني: القيادة السياسية أخذت على عاتقها تأسيس اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، الإجراءات الهيكيلية والإصلاحات الضخمة التي قام بها الرئيس السيسي في الاقتصاد المصري، على مدى السنوات الماضية، تؤكد أن الهدف الرئيسي والوحيد لها، هو تعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية من ناحية، وتأسيس اقتصاد وطني قادر على مواجهة مختلف الأزمات من ناحية أخرى.

ونوه أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ40 لتحرير سيناء، إنه إنه بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية، فإننا نمضي أيضًا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتى من أهمها القدرة الاقتصادية. قائلا: إن ما تحقق من مستويات نمو عالية للاقتصاد الوطني ووصوله إلى نحو 9% سنويًا. يؤكد إنه حقق خطوات ناجحة وحقيقية بفضل قيادة الرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح الذي حققه الاقتصاد المصري استطاع توفير مئات الآلاف من فرص العمل من ناحية، وخفض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا في البلاد من ناحية ثانية.

وشدد أبو عايشة، على إنه لولا النجاحات الاقتصادية المصرية وتأسيس اقتصاد قوي طوال السنوات الماضية، ما كان بإمكان مصر الخروج من جائحة كورونا، أو تجاوز تداعياتها طوال مايزيد عن عامين أو غيرها من الأزمات التي واجهتها الدولة المصرية.