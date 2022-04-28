انتهاكات وجرائم حرب.. الأمين العام للأمم المتحدة يزرو ضواحي كييف

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو رصد تفاصيل زيارة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لضواحى كييف في الوقت الذي تواصل فيه روسيا هجومها في أوكرانيا.



ويزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، ضواحي كييف بوتشا وإيربين وبوروديانكا، التي شهدت انتهاكات نسبها الأوكرانيون إلى الجيش الروسي الذي يواصل هجومه في شرق وجنوب أوكرانيا.

وتتهم كييف، القوات الروسية بارتكاب مجازر بعد اكتشاف جثث عشرات الأشخاص بملابس مدنية في تلك المناطق التي هاجمها الجيش الروسي ثم تخلى عنها.

ووصل جوتيريش إلى أوكرانيا قادما من موسكو حيث ناشد فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار "في أقرب وقت ممكن". كما قال إنه "قلق من التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة"، مؤكدا أنها "تتطلب تحقيقا مستقلا".

