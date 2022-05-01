عمرو أديب عن ضربة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا: بجد تعبت

علق الإعلامي عمرو أديب على تعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أديب عبر حسابه بموقع تويتر " طب يا جماعه إيه لازمة تعب القلب وجرى ولعب وكده من الأول المباراة تعادل أو مكسب للأهلى ونخلص. أو بصراحة بقى نعمل ضربات جزاء متدربين عليها ليها شكل مقنع معتبر.. بجد تعبت.

وأضاف " عفوا فى موضوع مش فاهمه . هو ليه الوسط الرياضى كله بيحاول يشوف حل لمشكله الأهلى وتعثره . ليه اغلب النقاد بيقدموا روشتات للأحمر علشان ياخد الدوري . مش غريبه شويه !

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد ذئاب الجبل ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..

استطاع لاعبو الأهلي من الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل لمرمى سيراميكا اكثر من مرة ولكن لم تترجم الكرات لأهداف حقيقية.

استمر فريق سيراميكا كليوباترا في ترتيب خطوط دفاعاته بشكل احترافي منع لاعبي الأهلي من تسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الأولى من المباراة.

مارس سيراميكا كليوباترا الضغط على دفاع الأهلي ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف.

وسدد محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا رأسية قوية على مرمى الأهلي، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 27 وصل شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا لمرمى الشناوي وسدد كرة ولكن لم تسكن الشباك ومرت بسلام على الأهلي.

لم يتمكن أي من الفريقين هز شباك الاخر طوال 75 دقيقة مرت من عمر المباراة، ولم يكن الاستحواذ في ناحية واحدة بل كانت المباراة سجال.

سجل باسم مرسي الهدف الأول في الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق تمريرة حاسمه من محمد إبراهيم استقبلها الحاسم بتسديدة في مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 94 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي وسددها محمد مجدي افش لتسكن الشباك ويتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقين نقطتا المباراة ويرتفع ر رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الثاني بينما يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة 18 في المركز13.