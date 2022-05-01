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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان ترك مهنئة متابعيها بعيد الفطر: "‏اقترب موعد الفراق يا رمضان"

حنان ترك
حنان ترك

هنأت الفنانة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتبت حنان: "‏اقترب موعد الفراق يا رمضان.. أنت ستعود ولكن هل سنعود معك؟ اللهم أنك سلمتنا رمضان ونحن في أحسن حال فلك الحمد على هذه النعمة.. وها نحن في الختام سنسلمك ربنا رمضان فتقبله منا فأعف عن زلاتنا يا رحيم.. اللهم سلمنا لرمضان القادم ونحن في صحة وعافية ومن نحب.. وكل عام وأنتم بخير".


استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        

 

وأعلنت دار الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

 

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

 

الفنانة المعتزلة حنان ترك عيد الفطر تهنئ جمهورها واصدقائها التواصل الاجتماعي دار الإفتاء المصرية

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