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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة مازدا ستينجر موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات سيارة
سعر ومواصفات سيارة مازدا ستينجر موديل 2021

تعتبر سيارات شركة مازدا اليابانية إحدى أعرق وأبرز السيارات في العالم، وتسعى الشركة دائماً لمواكبة التطور العالمي في قطاع السيارات، سواء على مستوى الرفاهيات او الأداء اللذي يهدف لتوفير قيادة ممتعة ومريحة.

سعر ومواصفات سيارة مازدا ستينجر موديل 2021

تعتبر سيارة مازدا cx9  موديل 2021 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تم اطلاقها في الأسواق العربية، حيث قدمت مستوى مرتفع من الرفاهية والاناقة لتبهرك بسلاستها وبصفة خاصة فئة سقنتشر.

 

تستمد سيارة مازدا cx9 موديل 2021  سقنتشر قوتها من محرك تيربو سكاي أكتيف، وهو محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر، يولد قوة 231 حصان عند 5000 دورة في الدقيقة و420 نيوتن متر من عزم الدورانعند 2000 دورة في الدقيقة، يأتي متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 6 سرعات موجه إلى نظام دفع رباعي، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 210 كلم/س، ومن مزايا الأداء الاستجابة السلسة للكبح والانعطاف والتسارع بفضل تفاعل عالي مع مدخلات التوجيه للاستجابة الديناميكية التي تساهم في اتزان المركبة وهدوء الداخلية.

سعر ومواصفات سيارة مازدا ستينجر موديل 2021

يمكن رؤية المزايا القيّمة مقابل سعر سيارة مازدا cx9  موديل 2021سقنتشر بشكل أكثر وضوحًا فور الانتقال إلى مقصورتها الداخلية الرئدة، والتي تضم العديد من المواد عالية الجودة، مع مساحة داخلية واسعة ومريحة للغاية لركاب الصف الأول والثاني، كما هو الحال في الصف الثالث محدودة المساحة ومناسبة للأطفال فقط.

سعر ومواصفات سيارة مازدا ستينجر موديل 2021

تجمع سيارة مازدا cx9  موديل 2021بين المظهر الخارجي الأنيق والداخلية شبه الفاخرة والطبيعة الممتعة للقيادة بشكل مدهش، وهي سيارة كروس أوفر ثلاثية الصفوف للمشترين الذين يفضلون قيادة سيارة مياتا ولكن لا يمكنهم التعايش معها، يذكرنا توجيه CX-9المميز بالسيارات الرياضية عند المنعطفات بالرغم من أنها سيارة سيدان رياضية أكثر من سيارات الدفع الرباعي، مما جعلها مركبة معشوقة من قبل الملايين من الناس في شتى أنحاء العالم، في الداخل.

 

يبلغ سيارة سيارة مازدا cx9  موديل 2021 نحة 47.000 دولار امريكي تقريباً.

مازدا السيارات العالم الرفاهيات الأداء SUV

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