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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defender.. صور

لاند روفرز تكشف عن
لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defe

أطلقت لاند روفرز الطراز الأول من Defender للمرة الأولى في عام 1983 ومنذ ذلك الوقت اكتسب الطراز شعبية جارفة في جميع انحاء العالم بفضل مواصفاته القوية المميزة، لكنه لم يصل إلى الولايات إلا بعد 10 سنوات كاملة من تاريخ انتاجه.

لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defender

واحتفالا بالذكرى الثلاثين على اطلاق النموذج الجديد، تم تخصيصه فقط لوكلاء أمريكا الشمالية ، وكل واحد يعتمد على طراز 110 P300 S، وسيتوفرون بنفس اللون الأبيض من الخارج، مع مقاعد من الجلد المحبب الأبنوس بالداخل، بينما تشكل العجلات الفولاذية مقاس 18 بوصة والشارات المستوحاة من التراث جزءًا من الحزمة.

لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defender

تم أيضًا تثبيت العديد من الملحقات لإصدار الذكرى الثلاثين مع التأكيد على قطع Defender للطرق الوعرة، حيث يحصل الطراز 110 الخاص على رف سقف رائع ، وخطوات جانبية ثابتة، ومصابيح مشاعل، وسلم قابل للنشر، وواقي شبكي، وغطاء طيني لجميع الإطارات الأربعة ، وحصائر مطاطية للداخل، كما يتم تضمين العديد من حزم لاند رور كمجموعة قياسية ، مع حزمة الطرق الوعرة ، وحزمة السحب ، وحزمة المناخ البارد ، والحزمة الخارجية السوداء من بينها.

لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defender

قال جو إبرهارت الرئيس التنفيذي لشركة جاكوار لاند رور في أمريكا الشمالية: "إن إصدار Defender 30th Anniversary Edition هو نسخة كلاسيكية حديثة تشيد بإرث عام 1993 Defender 110 First Edition ويحتفل هذا الإصدار بإرث طراز Defender هنا في أمريكا الشمالية ، بينما يقدم التكنولوجيا والميزات التي يتوقعها المغامرون اليوم في سيارة جديدة".

لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defender

عادت Defender إلى السوق الأمريكية في عام 2020 بطراز الجيل الحالي، منهية بذلك غيابًا دام 13 عامًا ومنذ ذلك الحين حصلنا على Defender V8بقوة 518 حصانًا (386 كيلووات) من محرك V8فائق الشحن سعة 5.0 لتر، وربما يرتدي لقب SVRويتوفر بقوة 600 حصان (447 كيلو واط) مع محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.4 لتر مستعار من BMW.

 

يبدأ سعر طراز الذكرى السنوية بسعر 76.350 دولارًا أمريكيًا.

لاند روفرز تكشف عن إصدار الذكرى السنوية الثلاين من طراز Defender
Defender لاند روفرز ا Defender 30th Anniversary Edition السوق الأمريكية First Edition BMW

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