خلال العيد.. إزالة 7 حالات بناء عشوائي وتعد على أراضي زراعية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا ، من خلال الوحدات التابعة لها حملات إزالة فورية خلال إجازة عيد الفطر، أسفرت عن تنفيذ ٧ حالات إزالة، بناءً على توجيهات محافظ قنا برفع درجات الاستعداد لمواجهة ورصد أى حالات تعدي على الأراضى الزراعية والبناء العشوائي وإازلتها بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، من إيقاف أعمال بناء لحالة تعدى على الأراضى الزراعية وإزالة فورية لها بجزيرة الطوابية التابعة لمجلس قروى أولاد عمرو على مساحة 175 متر عبارة عن قواعد خرسانية في المهد.

و أزالت الوحدة المحلية لقرية الاشراف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الأشراف الغربية عبارة عن سور من الطوب الأبيض بإرتفاع متر تقريبا وطول 7 أمتار، فيما تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة من إزالة حالتي تعدى فى المهد على أراضى أملاك دولة بالطويرات إتجاه حوض بمساحة 369 متر تقريباً.

ونفذ قروي دندرة إزالة حالتي بناء عشوائي وتعدى على أراضي أملاك الدولة من خلال إزالة فورية بالطابق الثاني علوي بنجع عليو بمساحة 70 متر، وحالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة قيراط ونصف بقرية الترامسة.

و تهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، المواطنين بعدم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة القانون وحق الشعب.

إزالة التعديات بقنا

إزالة التعديات بقنا

إزالة التعديات بقنا

إزالة التعديات بقنا

إزالة التعديات بقنا

إزالة التعديات بقنا