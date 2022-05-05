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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تنتعش بعد رفع الفائدة الأمريكية وأرباح مشجعة من الشركات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس 5 مايو 2022 مقتفية أثر صعود وول ستريت الليلة الماضية بعد أن رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعاً، وهدأت الرهانات على تشديد كبير، مع انتعاش المعنويات أكثر بفضل سلسلة من الأرباح الكبيرة.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية” الإخبارية، ارتفع المؤشر Stoxx600 الأوروبي 1.8%، ليعكس الكثير من الخسائر التي تكبدها حتى الآن هذا الأسبوع.

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وقفزت أسواق الأسهم العالمية بعد أن رفع الفدرالي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكن رئيسه جيروم باول استبعد صراحة رفع 75 نقطة أساس في اجتماع قادم.

وصعدت أسهم التكنولوجيا 3.2%، الأعلى بين القطاعات الأوروبية، تليها أسهم شركات صناعة السيارات والأسهم الصناعية.

وصعد سهم شركة Shell العملاقة للنفط 2.9% بعد الإعلان عن أرباح قياسية في الربع الأول بلغت 9.13 مليار دولار، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسهم الأوروبية وول ستريت الاسهم العالمية الشركات النفط والغاز شركات صناعة السيارات مؤشر Stoxx600

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