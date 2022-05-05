ماكينة دراسة القمح تلتهم مزارعا أثناء الحصاد بالفيوم

لقي مزارع مصرعه يدعي محمد محمود عبد المجيد من عزبة جبل النجار التابعة لمركز شرطة يوسف الصديق ويبلغ من العمر 35عام أثناء درس حصاد محصول القمح قام سير "الهوايه" بسحب المزارع من جلبابه والتهامه داخل الدراسة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود ابو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بالتهام ماكينة حصد ودرس القمح " الهوايه" لمزارع اثناء محصول القمح بعزبه جبل النجار

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف جثمان المتوفي الي مشرحة مستشفى ابشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه في مقابر العائلة.