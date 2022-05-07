نشرة الفن| حقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني .. خالد الصاوي للإخوان: كنا مخدوعين فيكم ..وفاة بطل مسلسل Friends

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني، ورد خالد الصاوي على تداول منشورات قديمة له عن مناصرته للإخوان، ووفاة بطل مسلسل Friends.

نفى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين الشائعات المتداولة حول حقيقة وفاة الفنان يحيى الفخراني، وأكد في تصريحات صحفية على أنه بخير وبصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل.

رد الفنان خالد الصاوي على الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية بعد تقديمه شخصية خيرت الشاطر القيادي الإخواني في مسلسل الاختيار 3، وتداول منشورات قديمة له يدافع فيها عن الجماعة الإرهابية.

تألق فريق مسار إجباري في حفل كامل العدد بعد نجاح أغنيتهم الجديدة “نص الحاجات” التي تصدرت تريند يوتيوب عقب طرحها منذ يومين، قبل الإعلان عن أغاني الألبوم الرابع لهم كاملا، وشكر هاني الدقاق مغني الفريق جمهور الإسكندرية على أول حفل لهم في الصيف.

توفي الممثل الأمريكي مايك هاجرتي بطل مسلسل Friends فجأة ودون الكشف عن الأسباب وذلك في لوس أنجلوس وفق ما أعلنته أسرته.

حقق الدويتو الغنائي بين إليسا وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، ووصل إلى حوالي 8 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

طرحت المغنية الشهيرة ليدي جاجا فيديو كليب أغنية " Hold My Hand" لتكون الأغنية الرسمية لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick، بعد العرض الخاص الذي أقيم منذ يومين بحضور أبطاله.

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إنها سعيدة بنجاح مسلسل "مين قال" الذي شاركت فيه ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وحقق انتشارا كبيرا، ولاقى صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وأولياء الأمور.