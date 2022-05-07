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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشاجرة بين ٣طلاب تنتهى باعتداء أولياء الأمور على مدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية بقنا

صدى البلد

تعدى أهالى طالب مصاب ، على طلاب مدرسة الصنايع الثانوية بأبوتشت شمال قنا ، خلال انعقاد لجنة امتحانات ، للانتقام لابنهم المصاب خلال مشاجرة طلاب مع بعضهم بعد امتحانات الفترة الأولى.

 

اعتدى أهالى الطالب المصاب ، على عدد من الطلاب و المدرسين و تسببوا فى إحداث تلفيات بعدد من غرف المدرسة، ما تسبب فى إحداث حالة من الرعب و الهلع بين الطلاب.

 

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و جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

و أخطرت إدارة المدرسة، مركز شرطة أبوتشت، لاتخاذ اللازم تجاه ما حدث من تعدى على المدرسة، كما تم إخطار الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات.

 

و كانت مشاجرة وقعت بين عدد من طلاب مدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية، اعتدى خلالها الطالب عيسى.ع.م بالصف الأول كهرباء، بـ سلاح أبيض، على الطالب محمود.ع.ع، طالب بالصف الأول كهرباء.
 

قنا طالب مصاب لجنة امتحانات مدرسة صنايع أبوتشت أبوتشت

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