مشاجرة بين ٣طلاب تنتهى باعتداء أولياء الأمور على مدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية بقنا

تعدى أهالى طالب مصاب ، على طلاب مدرسة الصنايع الثانوية بأبوتشت شمال قنا ، خلال انعقاد لجنة امتحانات ، للانتقام لابنهم المصاب خلال مشاجرة طلاب مع بعضهم بعد امتحانات الفترة الأولى.

اعتدى أهالى الطالب المصاب ، على عدد من الطلاب و المدرسين و تسببوا فى إحداث تلفيات بعدد من غرف المدرسة، ما تسبب فى إحداث حالة من الرعب و الهلع بين الطلاب.

و جرى نقل الطالب المصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

و أخطرت إدارة المدرسة، مركز شرطة أبوتشت، لاتخاذ اللازم تجاه ما حدث من تعدى على المدرسة، كما تم إخطار الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التعديات.

و كانت مشاجرة وقعت بين عدد من طلاب مدرسة أبوتشت الثانوية الصناعية، اعتدى خلالها الطالب عيسى.ع.م بالصف الأول كهرباء، بـ سلاح أبيض، على الطالب محمود.ع.ع، طالب بالصف الأول كهرباء.

