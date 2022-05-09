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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لنسف الكرش.. 3 نصائح للتخلص من دهون البطن

الكرش
الكرش

دهون البطن من أبرز المشكلات التي تواجه الأشخاص أو أصحاب الوزن الزائد، وظهور الكرش يرجع لعدة عوامل منها الكسل، وتناول الوجبات السريعة أو السعرات الحرارية الزائدة.

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نصائح للتخلص من دهون البطن 

منطقة البطن من الجسم هي المكان الذي تتراكم فيه غالبية الدهون، يمكن أن يكون مزعجًا أيضًا  بعد كل شيء، إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها وفقا لموقع news18.

1- تناول وجبات صغيرة 

من الأهمية بمكان تتبع مدخولك الغذائي لأنه يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف المحددة مثل زيادة تناول البروتين أو الحد من الكربوهيدرات لفقدان الوزن. ينصح بتناول وجبات صغيرة كل 3-4 ساعات للمساعدة على الهضم وتقليل الضغط على جسمك، يمكنك تقليل دهون البطن عن طريق اختيار وجبات منخفضة السعرات الحرارية.

2- شرب الماء

يساعدك شرب الماء على فقدان دهون المعدة عن طريق تطهير نظامك وإزالة السموم من جسمك، سيساعدك شرب الكثير من الماء أيضًا على تقليل استهلاكك للطعام بشكل عام والحد من الجوع، يساعد هذا في إنقاص الوزن والدهون في منطقة البطن، اهدف إلى شرب 6-8 أكواب من الماء كل يوم.

3- النوم الكافي

يرتبط الحرمان من النوم بزيادة فرصة زيادة الوزن، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن وتحسين صحتك ، فيجب أن يكون الحصول على قسط كافٍ من النوم عالي الجودة أحد أهم اهتماماتك.

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