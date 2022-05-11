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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

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السجن 3 سنوات لـ قاتلة ابنتها في طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات طنطا، المتهمة فاطمه السيد البدوى بالحبس 3 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بريك رئيس محكمة جنايات طنطا، وعضوية المستشار حسام أبو زهره والمستشار إسماعيل محمود وأمانة سر  المحمدى عبد الرحيم.

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وكانت قرية الرجدية التابعة لدائرة مركز طنطا شهدت، مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر متأثرة بإصابتها بحروق، إثر إقدام والدتها على سكب بنزين عليها وإشعال النيران بها، بسبب خلافات أسرية بينهما ولاعتراض والدتها على الزواج من أحد الشباب.

كان اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من نقطة شرطة مستشفى كفرالزيات، يفيد بوفاة "خلود. م"، مقيمة بقرية الرجدية بدائرة مركز طنطا، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة فيما  وصلت لأكثر من 70 % من الجسم.

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وكشفت التحريات الأمنية أن والدتها  سكبت البنزين عليها وأحرقتهاما تسبب في وفاتها، متاثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم بسبب رفض والدتها إتمام خطوبتها من أحد الشباب.

وبسؤال شقيق الفتاة اتهم والدتها بالتسبب في إشعال النيران بها بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النار فيها نتيجة حدوث خلاف بينهما، لاعتراض والدتها على زواجها من أحد الشباب.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي في طنطا بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .

 

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