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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 -5 -2022

البناء
البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 16 مايو 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا طفيفا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20000 جنيه و20200 جنيه بعد  21 ألف جنيه الأسبوع قبل 3 أسابيع ، بينما سجل سعر الطن 15300  يوم 14 مارس الماضي.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 16 مايو 2022

سعر طن حديد عز 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد بشاى 19400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد المصريين 19270 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع 

سعر طن حديد العشري 19000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع 

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وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 16 مايو  2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1280 جنيها للطن بانخفاض 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي 

أسمنت النصر 1260 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1260 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل  1255 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1260 جنيها للطن بانخفاض 20 جنيها عن الأسبوع الماضي 

أسمنت أسوان 1255 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1230 جنيها للطن 

اسمنت حلوان 1270 جنيها للطن

اسمنت السويدى  1280 جنيها للطن 

اسمنت العسكري بني سويف 1230 جنيهات للطن بانخفاض 30 جنيها عن الأسبوع الماضي 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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