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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفق من الكثبان الرملية ينهي حياة طالب في أمريكا

صدى البلد

توفي صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بعد أن حوصر على ارتفاع ستة أقدام تحت الأرض أثناء حفره نفقًا في حديقة كثبان رملية.

تم إعلان وفاة إيان سبندلوف بشكل مأساوي في المستشفى بعد العثور عليه مدفونًا في الرمال وسارع إلى المسعفين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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ووقعت الكارثة في ملعب خارج حديقة كورال بينك ساند ديونز الحكومية في كاناب بولاية يوتا، وقد نبه والدا إيان بشدة حراس الحديقة ورجال الشرطة المحليين ، الذين بدأوا جميعًا في التنقيب عن الصبي.

وعُثر عليه فاقدًا للوعي بعد 23 دقيقة وقام المسعفون الأبطال على وجه السرعة بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي قبل أن يركبوه في سيارة إسعاف جوي إلى مستشفى سانت جورج الإقليمي.
ولكن بعد نقله إلى مستشفى الأطفال الأساسي في مدينة سالت ليك ، أُعلن عن وفاة إيان للأسف بعد إخفاقه في إظهار أي نشاط للدماغ.

في بيان ، قالت حدائق ولاية يوتا: "يوتا قسم متنزهات الولاية يقدم تعازينا لأصدقاء وعائلة إيان سبندلوف الذين تأثروا بهذه المأساة".

"ومع بدء موسم الاستجمام الآن ، تود حدائق ولاية يوتا تذكير الجميع بأنه بينما تعد الأماكن الخارجية في يوتا أماكن جميلة للاستكشاف ، يجب أن تكون السلامة أولوية قصوى".

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تم فتح تحقيق في المأساة ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية سالت ليك تريبيون، لم يتم توجيه أي اتهامات ضد الوالدين من قبل مكتب شريف المقاطعة أو حديقة الولاية.

يقدر عمر الكثبان الرملية في المنطقة بأكثر من 10000 عام وغالبًا ما يستخدمها السياح الذين يقودون سياراتهم ويؤدون الحيل على الرمال في الأنشطة الترفيهية.

 

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