عميد دار علوم القاهرة: أبناء الكلية حملوا راية العلم والتنوير لكل الدنيا

بمناسبة 150 عاما على تأسيسها..

أقامت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة برعاية رئيس الجامعة، المؤتمر العلمي السنوي استعدادًا للاحتفال بمرور ١٥٠ عامًا على تأسيسها، وذلك بحضور مجلس الكلية وهيئة التدريس وطلبة وطالبات الكلية.

وقال الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن عميد الكلية نجتمع اليوم في هذا المؤتمر للاحتفال بمرور ١٥٠ عامًا من العطاء والتنوير لكلية دار العلوم التي خرجت العلماء والأدباء والسياسيين والبرلمانيين والمؤثرين في المجتمع المصري بل والعربي كلٌ في مجاله.

وأضاف عميد الكلية أن أبناء دار العلوم هم حملة راية العلم والتنوير والتطوير إلى كل الدنيا من مشارقها إلى مغاربها فهي واحدة من منارات العلم والمعرفة في مصر والعالم.

وقال الدكتور محمد فتوح عضو هيئة التدريس إن هذه الكلية أعدها شخصيًا الأم الثانية ففيها درست علوم اللغة والنحو والصرف والأدب والبلاغة والنقد فضلا عن الفلسفة والتاريخ وعلوم الدين موضحًا أنها الكلية الوحيدة التي تضم كل هذه الأقسام على عكس الكليات الأجنبية واصفًا كلية دار العلوم بأنها ليست كلية وإنما جامعة داخل كلية تجمع بكل هذه العلوم بين الأصالة والمعاصرة .



وقال الدكتور محمد نبيل غنايم في بيان فضل الكلية ومكانتها إن دار العلوم اسم على مسمى لأنها تجمع كل العلوم النافعة والباقية مضيفًا :" نحن حريصين على الاضطلاع على كل ما هو جديد في المقررات بما يتسق وضمان الجودة ".

وقال ة الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية وعضو هيئة التدريس بالكلية إن مجمع اللغة العربية يظفر بثلة كبيرة من أبناء هذه الكلية وأذكر الصاعد بأنكم أمناء على جيل جديد يستخدم العلم الحديث في توعية الناس وتنويرهم وتثقيفهم وهذا هو دور الكلية والعلوم التي تُدرّس بها .

وقالت إلهام أحمد رئيس قطاع التنمية بوزارة التربية والتعليم إن كلية دار العلوم تحظى بقامات اللغة العربية في مصر والعالم العربي وهناك تعاون مشترك بين الوزارة والكلية على أن يتعلم ابناء مصر اللغة العربية في مراحل التعليم قبل الجامعي على أيدي خريجي كلية دار العلوم لما يتسلحون به من اتقان تام لعلوم اللغة العربية وآدابها .