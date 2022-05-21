عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نشرة أخبار العالم.. رعب يجتاح الأرض بعد تفشي جدري القرود .. روسيا تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول .. وموسكو توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

حالة من الرعب تجتاح العالم، بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القرود في العديد من البلدان خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل مساء يوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود.

اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

قررت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عقد إجتماعا طارئا بشأن مرض جدري القردة والذي اثار الجدل خلال الفترة الاخيرة بعد إصابة مواطن أمريكي به، كان مسافرا إلى نيجيريا وعاد الى ولاية تكساس.

روسيا تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول بشكل كامل

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول بشكل كامل بعد استسلام كل القوات الأوكرانية التي كانت متحصنة داخله.

روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

أعلنت روسيا، الجمعة، وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا، حيث أكدت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية أنها "لم تستلم مدفوعات شحنات الغاز من شركة "غازوم" الفنلندية في نهاية يوم العمل، اليوم الجمعة الواقع في 20 مايو".

بوتين: روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية متزايدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "عدد الهجمات الإلكترونية ضد روسيا تزايد في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "تصدر عن هياكل تتبع دولاً أجنبية".

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الجمعة، تشكيلة الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري.

لبنانية وزيرة للثقافة في فرنسا .. من هي ريما عبد الملك؟

كشفت فرنسا، الجمعة، عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، والتي ضمت الفرنسية من أصل لبناني ريما عبد الملك وزيرة للثقافة.

احتجاز عنصر بفريق بايدن الأمني بكوريا الجنوبية

أعيد عنصران ضمن الفريق المكلف بتأمين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الولايات المتحدة، بعد اتهام أحدهما بالاعتداء على مواطن كوري جنوبي، واتهام الآخر بشجار يتعلق بسيارة أجرة.

بلومبرج : مصر تقدم مفاجأة برفع كبير لأسعار الفائدة لكبح التضخم

فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

جدري القرود اخبار العالم روسيا ماريوبول مصنع آزوفستال آزوف ستال فنلندا الغاز الروسي فرنسا الحكومة الفرنسية جدري القردة أعراض جدري القرود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

موضوعات متعلقة

ميقاتي يقدم كشف حساب حكومته بـ8 أشهر: أنجزنا الانتخابات واتفاق صندوق النقد

زيلينسكي: روسيا دمرت دونباس بالكامل وحولتها إلى جحيم

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة لجنود أوكرانيين أثناء حفر خنادق تأهبا لهجوم روسي بأوديسا

جوجل وآبل يطلقان مميزات مهمة لتسهيل الاستخدام لـ ذوي الهمم

أقوى دعاء للنجاح في الامتحان .. 22 طريقة مستجابة في جوف الليل

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة غربي ليبيا

سحل وضرب واختطاف.. مأساة سيدة ذهبت لتنفيذ حكم رؤية نجلتها بالدقهلية| فيديو

جمال و نضارة.. 7 فيتامينات للحفاظ على صحة البشرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ