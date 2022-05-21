نشرة أخبار العالم.. رعب يجتاح الأرض بعد تفشي جدري القرود .. روسيا تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول .. وموسكو توقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

حالة من الرعب تجتاح العالم، بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض جدري القرود في العديد من البلدان خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل مساء يوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود.

اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

قررت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عقد إجتماعا طارئا بشأن مرض جدري القردة والذي اثار الجدل خلال الفترة الاخيرة بعد إصابة مواطن أمريكي به، كان مسافرا إلى نيجيريا وعاد الى ولاية تكساس.

روسيا تعلن السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول بشكل كامل

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، السيطرة على مصنع آزوفستال في ماريوبول بشكل كامل بعد استسلام كل القوات الأوكرانية التي كانت متحصنة داخله.

روسيا تعلن وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا

أعلنت روسيا، الجمعة، وقف إمدادات الغاز إلى فنلندا، حيث أكدت شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية أنها "لم تستلم مدفوعات شحنات الغاز من شركة "غازوم" الفنلندية في نهاية يوم العمل، اليوم الجمعة الواقع في 20 مايو".

بوتين: روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية متزايدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "عدد الهجمات الإلكترونية ضد روسيا تزايد في الفترة الأخيرة"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "تصدر عن هياكل تتبع دولاً أجنبية".

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" اليوم الجمعة، تشكيلة الحكومة الفرنسية بعد إنهاء رئيسة الوزراء إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري.

لبنانية وزيرة للثقافة في فرنسا .. من هي ريما عبد الملك؟

كشفت فرنسا، الجمعة، عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، والتي ضمت الفرنسية من أصل لبناني ريما عبد الملك وزيرة للثقافة.

احتجاز عنصر بفريق بايدن الأمني بكوريا الجنوبية

أعيد عنصران ضمن الفريق المكلف بتأمين الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الولايات المتحدة، بعد اتهام أحدهما بالاعتداء على مواطن كوري جنوبي، واتهام الآخر بشجار يتعلق بسيارة أجرة.

بلومبرج : مصر تقدم مفاجأة برفع كبير لأسعار الفائدة لكبح التضخم

فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.