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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاون جزائري تونسي فى قطاع التربية والتعليم

صدى البلد

شارك وزير التربية  ورئيس اللجنة الجزائرية للتربية والعلم والثقافة، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، في أعمال الدورة  الـ26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم- الكسو، بتونس العاصمة.

وسبق أن اجتمع الوزير عبد الحكيم بلعابد، أمس الجمعة، بمحمد ولد اعمر، المدير العام للألكسو، على هامش أشغال الدورة بعد وصوله الى مطار قرطاج الدولي، والذي كان في استقباله برفقة رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام لذات المجلس، وقد حضر هذا اللقاء سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال.

وتباحث الطرفان في اللقاء، عدة مواضيع أبرزها الدور المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة الألكسو،وبحث السبل من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه المنظمة.

كما كان للوزير لقاء، بنظيره التونسي فتحي السلاوتي، بمقر وزارة التربية. وقد ثمن الطرفان في بداية اللقاء التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2023-2024 بين الحكومتين الجزائرية والتونسية في شهر ديسمبر/ 2021 في الميدان التربوي.

كما تطرقا الى بحث سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل زيارات الخبراء التربويين والبيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث التربوي والتكوين.

الى جانب ذالك، أعرب الطرفان عن إرادتهما وعزمهما في أن يرقى هذا التعاون الى مستوى العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

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وزير التربية ورئيس اللجنة الجزائرية للتربية والعلم والثقافة عبد الحكيم بلعابد للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمحمد ولد اعمر لألكسو مطار قرطاج الدولي

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