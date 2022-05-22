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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم.. مي كساب في العمليات بسبب المرارة ومصطفى كامل مصاب بهلع عصبي

صدى البلد

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية وحالات مرضية خاصة، جعلتهم حديث السوشيال ميديا، حيث يهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار وهذه أبرز تطوراتهم الصحية.

 

مصطفى كامل

 

تصدر الفنان مصطفى كامل، تريند جوجل بعد تعرضه إلى أزمة صحية مفاجأة دخل على أثرها المستشفى، حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية وقرر المغادرة فى نفس اليوم. 

 

وكانت حالة مصطفى كامل الصحية، صعبة حيث شعر ببعض الآلام واعتقد إنه يعانى من أزمة قلبية إلا أنه بعد الفحوصات الخاصة به اتضح إنه يعانى من هلع عصبى. 

عبد الرحمن أبو زهرة 

تواصل موقع “صدى البلد”، مع أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لمعرفة تطورات الحالة الصحية الخاصة به. 

 

وقال أحمد أبو زهرة،  في تصريح لـ “صدى البلد”: “للاسف الحالة الصحية غير مستقرة تماماً والدكاترة يقولون أن والدي مصاب بالتهاب رئوي وهذا هو مضاعفات للعملية الأولى والثانية، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة مازال في العناية المركزة تحت الملاحظة".

مى كساب 

نشرت الفنانة مى كساب، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيها الشكر إلى أسرتها وزوجها بعد إجراء عملية المرارة. 

 

وقالت مى كساب : “شكرًا من قلبي لكل حد سأل عليا ودعالي.. عملت عملية المرارة امبارح بسلام وستر من الله.. شكرًا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دايمًا شايلني.. شكرًا أصحابي وزملائي.. شكرًا جمهوري الكريم.. ربنا يحفظكم جميعًا من كل شر، وألف حمد وشكر ليك لله حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه”. 

محمود الليثى 

أعلن الفنان محمود الليثي عن تعرض ابنه لوعكة صحية دخل على اثرها المستشفى من خلال حسابه على فيسبوك.

 

وكتب الليثي:"أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون

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