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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات للفلك : موسم الثريا يبدأ 7 يونيو المقبل

صدى البلد

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن أول نجوم الصيف في الدولة تبزغ مع طلوع نجوم الثريا فجر يوم 7 يونيو المقبل حيث يبدأ "موسم الثريا" ويستمر حتى 2 يوليو القادم.

ويشتد الحر خلال هذه الفترة وتنشط رياح البارح وفي منتصفه ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا، ويبلغ النهار أقصى طوله والليل قصره في النصف الشمالي من الأرض وينضج الرطب وتكون معه كنة الجوزاء وهي تلي كنة الثريا والكنة هي غيوب النجم عن الظهور.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن نجوم الجوزاء تظهر فجر 3 يوليو القادم ويبدأ موسم "جمرة القيظ" أو كما روته العرب قديما " حمرة القيظ" و"حمّارة القيظ" ويمتد حتى 10 أغسطس القادم حيث تصل معدلات الحرارة لأعلى مستوياتها وقد تبلغ 50 درجة مئوية في الداخل الصحراوي ويشتد فيه الجفاف و السموم وتهب الرياح الجنوبية والسهيلي كما تتميز باحمرار رؤوس الأثل وكثرة الضبان ولجوء العقارب والأفاعي للظل ووفرة رطب النخيل.

ويعتبر العرب القيظ / الصيف هو وقت شدة الحر حيث تتجاوز درجات الحرارة نهارا 42 درجة مئوية و ليلا 25 درجة مئوية تصاحبها رياح صيفية شمالية غربية أطلق عليها العرب البوارح تتخللها موجات حر ترتفع فيها درجات الحرارة بمقدار لا يقل 4 درجات مئوية عن المعدل.

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