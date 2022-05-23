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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقط بدراجته الهوائية.. مصرع طفل غرقاً في ترعة بـ كفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

لقى طفل بالصف الثاني الابتدائي مصرعه غرقاً في ترعة القضابة، بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وذلك إثر سقوطه في الترعة بالدراجة الهوائية التي كان يستقلها بعد أن اختل توازنه أثناء السير على الطريق.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد وصول الطفل «إ.أ» 8 سنوات، تلميذ بالصف الثاني الابتدائي، إلى مستشفى التأمين الصحي بفوه، جثة هامدة.

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وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الطفل اختل توازنه أثناء سيره بدراجته الهوائية على طريق «منية الأشراف - فوه»، وسقط في ترعة القضابة المتاخمة للطريق، ما أدى إلى وفاته غرقاً.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

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