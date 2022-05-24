بعد نجاح التجربة.. المشمش الواحاتي يغزو أسواق الوادي الجديد

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تشتهر بزراعة النخيل، إلا أنه بعد المبادرات التي تبناها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة تبني الزراعات الغير تقليدية ظهر هذا العام، وبعد نجاح تجربة زراعته في المحافظة بشاير محصول المشمش ظهرت بكثافة في أسواق الوادي الجديد.

وكان المواطن الواحاتي لا يري محصول المشمش إلا عن طريق شرائه من المحافظات الأخرى وبأسعار مرتفعة، إلا أن هذا العام انتشر المشمش الواحاتي بكثرة ومن مزارع المحافظة في العديد من الأسواق.

يقول محمد عطية نقيب الفلاحين السابق، إن أحد المزارعين بمركز الفرافرة استعاد زراعة أشجار المشمش بعد أن افتقدناه هنا في الواحات، حيث كثر الطلب على المشمش الواحاتي خلال السنوات الماضية والموجود فقط ببعض مزارع مركز الفرافرة، مؤكداً أن هذا العام عام الخير على واحتنا الجميلة وعلى مصرنا الغالية.

وأكد عطية ، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تبنى العديد من المبادرات الزراعية لإنتاج وزراعة كافة المستلزمات الزراعية الغير تقليدية، علاوة على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الغير تقليدية كالنعناع والكركديه والفراولة .

وأوضح عطيه أن مثل هذه الزراعات والمحاصيل على أرض الواحات تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية مثل الفاكهة والخضر بأسعار مخفضة لتكون في متناول كل المواطنين.

يذكر أن المشمش له فوائد كثيرة منها تعزيز صحة القلب، وتعزيز صحة العيون، تعزيز صحة الجهاز الهضمي، الوقاية من فقر الدم، جعل البشرة وردية ومشرقة، تقوية وتعزيز صحة العظام، تخفيف الالتهابات، وتكمن فوائد المشمش أيضا في محتواه وقيمته الغذائية فهو مصدر غني للحديد والمهم جدًا لعمل الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم، والوقاية من فقر الدم.