وزير التموين: مصر تحصل على تمويل إضافي بـ3 مليارات دولار لشراء القمح

قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية التي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى 6مليارات دولار، دون أن يكشف عن توقيع عقد الاتفاق الذي يساعد في تغطية واردات النفط.

وقال المصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية يوم الإثنين، إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي".

ونشرت وكالة بلومبرج الاقتصادية تقريراً عن زيادة التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى مصر، التي اشترت سابقاً كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي، حيث قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

وقال وزير التموين إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالاً. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.