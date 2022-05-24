الطلاب العائدون من أوكرانيا عن اختبارات تحديد المستوى: سهلة ولم نخف منها

أعلنت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تخلفوا عن أداء امتحان تحديد المُستوى السابق، والذين لم يقدموا أوراقهم من قبل، والطلاب الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة)، استعدادًا لإجراء امتحانات تحديد المُستوى لهم.



وخاض اليوم طلاب طب الأسنان امتحان تحديد المستوى بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، في التاسعة صباحًا،

بينما طلاب الصيدلة، تم امتحانهم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



بينما قال الطالب م . ع إن الامتحان يأتي في مستوى الطالب المتوسط ولم يكن صعب علي الطالب أن يعوضه وينجح به، لذا فلا قلق بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الامتحانات خلال الأيام القادمة.



وأضاف الطالب أ . م أنه يجب علي الطالب أن يكونوا مستعدين للاختبارات وإلا سيؤثر ذلك علي مستقبلهم، مشيرا إلى أنه من الجيد أن الطلاب لا يؤثر دخولهم الامتحان على استمرار قيدهم بالجامعة في أوكرانيا حتى القبول بجامعة أخرى بمصر..

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المُستمر بين الوزارتين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة).



وقد تم إعلان أماكن ومواعيد امتحانات تحديد المستوى كالتالي:



- طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقر لجنة الامتحان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، وسيكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني، وسيتم توجيه الطلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة الوصول لمقر قاعات الامتحانات.

- طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وسيتم عقد الامتحانات لطلاب الهندسة المعمارية في صالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالكلية، على أن يكون دخول الطلاب من بوابة رقم 6، وسيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.