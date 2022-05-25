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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول صور أسئلة وإجابات أحياء أولى ثانوي على جروبات الغش عبر تليجرام

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداول صور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الأحياء الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي حاليا داخل اللجان. 

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ورصد مكان وهوية مصورها و ناشرها من خلال كاميرات المراقبة.

وتتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية أو الإلكترونية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :  نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.  

وبدأ منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي أداء الجزء الورقي في امتحان مادة الأحياء ، في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي المنعقدة في المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية.

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بدء امتحان الأحياء في جميع لجان أولى ثانوي ورقيا

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في آخر يوم امتحانات.. طلاب 2 ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء الأحياء

ويستمر طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الجزء الورقي في امتحان مادة الأحياء ، لمدة نصف ساعة من 8 صباحا حتى 8:30 صباحا ، ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من الأسئلة المقالية التي تمثل 30% من إجمالي أسئلة الامتحان.

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي اداء الجزء الإلكتروني في امتحان الأحياء ، لمدة ساعة من 8:45 صباحا حتى 9:45 صباحا وذلك على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت .

ويشمل الجزء الإلكتروني في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي تمثل 70% من إجمالي أسئلة الامتحان.


وكان قد توافد اليوم طلاب الصف الأول الثانوي على المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية ، لاداء امتحان مادة (الأحياء) ، وذلك وسط اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ،

يأتي ذلك في آخر ايام امتحانات الصف الاول الثانوي ، التي كانت قد انطلقت رسميا يوم الاربعاء 11 مايو 2022 ، حيث امتحن الطلاب حتى الان في مواد (اللغة العربية - الكيمياء - الجغرافيا - اللغة الاجنبية الثانية - التاريخ - اللغة الاجنبية الاولى - الفيزياء - الفلسفة - الرياضيات ).

وتُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أنه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، يكون الجزء المقالي والالكتروني في أي مادة "امتحان واحد" .

وحذر وزير التربية والتعليم من التخلف عن أداء الجزء المقالي، حيث قال: التخلف عن أداء الجزء المقالي في امتحان أي مادة في الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يعتبر غيابا عن الامتحان، وسيعتبر الطالب راسبا في هذه المادة ، أي انه لابد للطالب ان يحرص على تأدية الجزئين.

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