عمر مرموش: أتعلم من صلاح داخل وخارج الملعب حتى طريقة الأكل والشرب

أكد عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني، ولاعب فولفسبورج المعار لشتوتجارت الألماني أن انضمامه للفراعنة لم يأت بالمجاملات، وإنما بتألقه في الدوري الألماني وظهوره المميز.

قال مرموش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بالنسبة لي لم أشعر بأي توتر قبل مواجهة مصر وليبيا، فكنت واثقا من نفسي وأعلم أن انضمامي لمنتخب مصر لم يأت بالمجاملات".

أضاف: "في ذهني كنت أفكر دائما في إثبات نفسي والتمسك بالفرصة من خلال التألق، وبالفعل نجحت في تسجيل هدف، وفي عمليات الإحماء سجلت نفس الهدف الذي سجلته في اللقاء".

وعن حديث محمد صلاح معه في معسكر منتخب مصر الأول لمرموش قال: "لم نتحدث في اليوم الأول، ولكن في اليوم الثاني تحدثت مع صلاح خلال وجبة الإفطار، وكان بالنسبة لي إحساس رائع أن أتحدث مع أفضل لاعب في العالم، وجه لي سؤالا عن أحوالي في ألمانيا وهل أشعر بالسعادة أم لا؟، ونصحني بأن أعمل على تطوير عقليتي وجعلها أفضل وأفكر دائما في الأفضل، وأتعلم منه وأكتسب الخبرات منه حتى في طريقة الأكل والشرب وداخل وخارج الملعب، صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم ولابد من الاستفادة منه".