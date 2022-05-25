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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجربة إخلاء ناجحة بالمدينة الجامعية طلبة بجامعة عين شمس.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أجرى قطاع المدن الجامعية تجربة إخلاء ناجحة وذلك بالمبنى السكني الرئيسي بالمدينة الجامعية طلبة " مبنى الجمهورية سابقاً "، جاء ذلك تحت إشراف السيد اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم و الطلاب ،تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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تمت تجربة الإخلاء بنجاح وفق خطط الطوارئ وتم إخلاء المبني في أقل من  دقيقتين ، حيث تم إخلاء المبنى الإداري السكني المكون من ثمان طوابق ويضم 200 موظف و 575 طالبا إضافة إلى قاعات المؤتمرات والاستذكار وصالات الجيم والبلياردو وتنس الطاولة. 


وتمت التجربة بنجاح  من خلال التنسيق الكامل  بين إبراهيم سعيد المشرف العام علي قطاع المدن الجامعية والسيد المقدم أحمد محمد عبد الحميد مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة.

تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
تجربة إخلاء ناجحة
الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتورعبدالفتاح سعود قطاع المدن الجامعية تجربة إخلاء

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