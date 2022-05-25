تجربة إخلاء ناجحة بالمدينة الجامعية طلبة بجامعة عين شمس.. تفاصيل

أجرى قطاع المدن الجامعية تجربة إخلاء ناجحة وذلك بالمبنى السكني الرئيسي بالمدينة الجامعية طلبة " مبنى الجمهورية سابقاً "، جاء ذلك تحت إشراف السيد اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم و الطلاب ،تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تمت تجربة الإخلاء بنجاح وفق خطط الطوارئ وتم إخلاء المبني في أقل من دقيقتين ، حيث تم إخلاء المبنى الإداري السكني المكون من ثمان طوابق ويضم 200 موظف و 575 طالبا إضافة إلى قاعات المؤتمرات والاستذكار وصالات الجيم والبلياردو وتنس الطاولة.



وتمت التجربة بنجاح من خلال التنسيق الكامل بين إبراهيم سعيد المشرف العام علي قطاع المدن الجامعية والسيد المقدم أحمد محمد عبد الحميد مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة.