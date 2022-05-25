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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|جامعة بنها الأهلية تشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ.. شوقي: سعداء بانتهاء أول عام دراسي كامل بعد كورونا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

دور الحاضنات التكنولوجية لمساندة رواد الأعمال.. ورشة عمل بجامعة سوهاج

نظم  نادى ريادة الأعمال  بجامعة سوهاج"التايكو" المكون الرابع لمكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا والإبتكار «التايكو»، ورشة عمل بعنوان "دور الحاضنات التكنولوجية لمساندة رواد الأعمال"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك أون لاين  عن طريق برنامج zoom

 

جامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد مشروع معلمى اللاجئين والمهاجرين

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة شاركت فى ورشة عمل لإعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين والوافدين ومعلمى الطوارئ، كما شارك فى تلك الورشة وفد من الجامعة برئاسة الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة.

 

التعليم العالي: جامعة بنها الأهلية تشهد تقدما كبيرا في معدلات التنفيذ

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، حول مُتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل في أعمال الإنشاءات الجارية بجامعة بنها الأهلية بمحافظة القليوبية.


تعليم القاهرة تنفي تسريب امتحان الهندسة بالإعدادية

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تداول بعض جروبات الغش الإلكتروني  لبعض أسئلة امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية.

 

شوقي: سعداء بانتهاء أول عام دراسي كامل بعد كورونا.. تفاصيل

أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الأخيرة بـ 30 تصريحا جديدا، بمناسبة قرب انتهاء أول عام دراسي بحضور كامل بعد أزمة وباء كورونا.

 

فرحة طلاب أولى ثانوي بـ الأحياء وآخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي والإلكتروني، لامتحان الأحياء اليوم الأربعاء الموافق٢٥ مايو، والذي يعتبر آخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتمت الإجابة عليهم تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

احتفالية "يوم في حب مصر" بجامعة القاهرة تزامنًا مع يوم أفريقيا

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات احتفالية كلية الدراسات الأفريقية العليا "يوم في حب مصر"، ضمن الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، وبالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية 25 مايو عام 1963.


خبير: الجامعات التكنولوجية بيئة تمكينية للابتكار وتحقق الاستدامة الصناعية

أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن إنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، يوضح الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي.

فريق جامعة عين شمس يشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

يشارك منتخب جامعة عين شمس للفنون الشعبية في فاعليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، وذلك تحت إشراف عام الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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