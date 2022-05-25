ناويها.. محمد حماقي يشعل حماس الجمهور السعودي في حفل جدة

بدأ الفنان محمد حماقي، حفلته الغنائية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء 25 مايو، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة في السعودية.

وظهر محمد حماقي في الحفل بملابس كاجوال صيفية، وبدأ حفلته، بأغنيتي: (ناويها، وما بلالش)، وتفاعل معه جمهوره بالسعودية بالصيحات.

إلغاء حفل محمد حماقي في الكويت

ويذكر أنه تم إلغاء حفل المطرب محمد حماقي في الكويت الذي كان مقررا إقامته الجمعة بعد وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

أغنية جمالها استثنائي للفنان محمد حماقي

حقق فيديو كليب اغنية “جمالها استثنائي” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا، وكسرت الاغنية حاجز الـ مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” كما احتلت رقم ٧ في التريند.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير .. زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير .. ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مشهجادل .. أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل".

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي .. مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي .. بصراحة كده.. غير التانيين .. دول جنبها.. مابقوشباينين.. وسألتها.. طب جايبة منين .. الضحكة الحلوة ديَّ".

“جمالها استثنائي” كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع وميكساچ وديچيتال ماستر: تميم، إخراج: طارق العريان.