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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مصر والبحرين.. حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط

حدث ليلا
حدث ليلا

تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين مصر والبحرين

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحرينى، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، المستشار أحمد سعيد، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر.
 

كرم جبر: دورنا تنظيم الإعلام وليس صناعته وسياستنا الحماية لا المنع والعقاب
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس دوره تنظيم الإعلام وليس صناعته، مشيرًا إلى أن دور المجلس الحماية وليس المنع والعقاب. 
 

مصرع معاون مباحث شرطة أبوصوير في حادث مروري بالإسماعيلية
لقيا معاون مباحث مركز شرطة ابو صوير ومهندس مصرعهما في حادث مروري بالكيلو ١١ بعزبة المنشار بطريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي.

 

حمل الآن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة عبر هذا الرابط
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الان ، رابط مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة “النسخ الالكترونية” .
 

مباراة الأهلي وإنبي الأبرز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات صارمة في الدوري
أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية عن عقوبات مباريات الجولة ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي ومباراة انبي والاهلي المؤجلة من الجولة ١٥.
 

لتخفيف التكاليف.. شعبة الذهب تدرس طرح مشغولات من عيار 14
قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، إن قرار  طرح مشغولات من عيار 14 لتخفيف التكاليف على المقبلين على الزواج، مازال تحت الدراسة واستطلاع الرأي، متابعا: "نقوم باستطلاع رأي المواطنين تجاه هذا الأمر".
 

موتوسيكل أطاح بها تحت عجلات سيارة.. مصرع سيدة في حادث ببورسعيد
لقت سيدة مصرعها بمحافظة بورسعيد فى حادث مأساوي بشارع طرح البحر أمام أحد الفنادق وأصيب ٣ آخرون بينهم نجلة المجنى عليها و قائدي الدراجة البخارية.
 

إبراهيم عيسى: الناس محتاجة تقول آه بشكل فيه كلام وفضفضة.. فيديو
قال الإعلامي إبراهيم عيسي ، إن الدولة المصرية تحتاج إلى الاستماع للمدرسين والأطباء والمهندسين والعمال وكافة أطياف المجتمع .

 

التعليم: مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة هدية مجانية من الدولة للطلاب
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة هي هدية مجانية من الدولة المصرية لتنفيذ الامتحان بنظام اوبن بوك
 

رئيس أوكرانيا: نرفض تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بشدة اقتراحات بأن تتخلى بلاده عن أراض وتقدم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا، قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938.

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