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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأخير، في عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما زار  لجنة مدرسة طنطا الإعدادية بنين بغرب طنطا، ولجنة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة بشرق طنطا، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، كما اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.

أكد وكيل التعليم بالغربية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك من خلال توفير الجو المناسب أثناء انعقاد الامتحان، مع الحزم الشديد والانضباط.
كما وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية.

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يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية العامة يؤدون اليوم امتحان مادة العلوم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية المهنية اليوم امتحان مادتي التربية الدينية، والمجال الزراعي، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية (ورقي - الكتروني)، فيما يؤدي طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعملية، والامتحانات المهارية والمعرفية طبقاً لنوعياتهم وتخصصاتهم.
وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري عموم الإدارات التعليمية ومعاونيهم على الجهد المبذول خلال فترة الامتحانات.

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كما قدم الشكر للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والمعلمين والاخصائيين والإداريين والزائرات والعمال والسائقين، كما قدم الشكر لرجال الأمن بمديرية أمن الغربية لجهودهم في تأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة خلال فترة سير الامتحانات.

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