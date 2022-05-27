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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 18126 مواطنا خلال 21 قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقنا

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن إجمالى القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بـ قنا منذ بداية عام 2022 وصل 21 قافلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

جاء ذلك على هامش قافلة طبية نظمتها مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادى تم خلالها الكشف على 1064 مواطن ، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بأن القوافل التى تم تنظيمها نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 18126 مواطن بقرى" حاجر خزام ، أبنود ، حاجر الدهسة، المراشدة ، بلاد المال بحرى ، أبودياب غرب، بركة ، كوم المؤمنين ، نجع السباعى ، الدهسة ، البحرى قامولا، القصر ، الحبيلات الغربية، الغوصة ، القلمينا، نجع الحجيرى ، أبودياب شرق، رفاعة ، الحاج سلام ، العمرة ، عزبة البوصة". 

 

فيما قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن القوافل التى تم تنظيمها قدمت خدمات متنوعة للمواطنين شملت توقيع الكشف الطبى فى أكثر من 10 تخصصات طبية متنوعة.

 

و تابع تاواضروس، بالإضافة إلى تقديم العلاج مجانا، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة ، والتحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج ، وكذلك عمل فحوصات وتحاليل معملية ، وخدمات التثقيف الصحى.

 

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا
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