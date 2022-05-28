مستشفيات قنا الجامعية تستقبل وفد هولندي في تخصصات جراحة القلب والصدر

استقبلت مستشفيات قنا الجامعية، الوفد الطبي الهولندي الذي يعمل في الفترة من 28 مايو حتى 5 يونيو القادم في تخصصات جراحة القلب والصدر والقسطرة القلبية التداخلية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.

وقدم الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الشكر للوفد الطبي الهولندى نيابة عن رئيس الجامعة لجهودهم وحرصهم على الحضور لمستشفيات قنا الجامعية طيلة 15 عاماً متواصلة، ما كان له أثر كبير على تقدم العمل وتبادل الخبرات فى الكثير من الأقسام الطبية.

وأضاف الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن الوفد الطبي الهولندي يعمل خلال فترة تواجده بالمستشفيات الجامعية على إجراء حوالي 15 حالة جراحة قلب مفتوح وأكثر من 50 حالة قسطرة قلبية، بالتعاون مع قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا تحت إشراف الدكتور محمود خيري وقسم الباطنة العامة ووحدة القسطرة القلبية برئاسة الدكتور حسام اسماعيل وقسم التخدير والعناية المركزة برئاسة الدكتور جاد سيد جاد.

وأشار منصور، إلى أن اليوم الأول شهد إجراء عمليتين جراحيتين لجراحات القلب المفتوح، حيث قاد الفريق الطبي الهولندي الدكتور غادة شاهين استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور تشارلز ورتن استشاري التخدير، والدكتور كارلوس دي فونيسكا استشاري الأشعة على القلب، والدكتور هاني جرجس استشاري أمراض القلب.