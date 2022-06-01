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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من  30495 جنيهًا إسترلينيًا .. أورا فانكي في الأسواق الخريف المقبل|صور

أورا
أورا

أعلنت شركة "جريت وول" الصينية أن أول طراز من علامتها التجارية Ora المخصصة للسيارات الكهربائية سيكون باسم funky cat وسيطرح للبيع في الخريف القادم من خلال إصدار first edition، بسعر يبدأ من 30495 جنيهًا إسترلينيًا (38530 دولارًا) في المملكة المتحدة ، وستكون سيارة "أورا فانكي كات" من فئة first Edition هو الأول من عدة مستويات تجهيز أخرى سيتم إصدارها تباعا في عام 2023.

وستبدأ عمليات تسليم طراز First Edition في المملكة المتحدة بعد وقت قصير من بدء عملية المبيعات الخريف القادم.

أورا

وسوف تطلق شركة "أورا" في المملكة المتحدة ستطلق خطة "Queue Jump" في يونيو والتي ستمنح العملاء الفرصة لوضع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 جنيه إسترليني (125 دولارًا) لحجز سياراتهم، مع منح أولوية تسليم السيارات للعملاء الذين بادروا بالاشتراك.

يأتي طراز "أورا فانكي كات"  First Edition مزودًا بحزمة بطاريات أساسية تعمل بجهد 48 كيلو وات في الساعة تقدم نطاق WLTP يبلغ 193 ميلاً. ستوفر جميع الموديلات نوع 2 و 6.6 كيلو وات مع شحن التيار المتردد بثلاث مراحل، 11 كيلو وات كمعيار قياسي ، مع الإصدار الأول الذي يتميز أيضًا بشحن سريع يبلغ 80 كيلو واط تيار مستمر ومقبس CCS كمعيار قياسي.

أورا

وتزعم شركة "أورا" إن شحن السيارة من 15٪ إلى 80٪ يستغرق من 5 إلى 6 ساعات عند استخدام شاحن منزلي 6.6 كيلو وات أو 3-4 ساعات عند الشحن حتى 11 كيلووات في الشارع. بالإضافة إلى ذلك ، سيستغرق الشحن السريع 80 كيلووات حوالي 40 دقيقة.

وسيتم تجهيز الإصدار الأول من "أورا فانكي كات" بأحدث التقنيات وتكنولوجيا مساعدة السائق ، ويضم معدات جيدة مثل مثبت السرعة التكيفي ، و كاميرات 360 درجة ، وكاميرا عكسية ، و آبل كار بلاي و آندرويد أوتو، وشحن هاتف لاسلكي ، ومقاعد أمامية كهربائية ، ومصابيح أمامية LED و سبائك معدنية مقاس 18 بوصة.

 

جريت وول ORA funky cat First Edition أورا فانكي كات

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