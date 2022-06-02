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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد: أنا في إسبانيا للتأهيل ولم أوقع لأي فريق.. فيديو

طارق حامد
طارق حامد

نفى طارق حامد لاعب نادي الزمالك ما تردد حول توقيعه لأي ناد آخر لافتا إلى أنه متواجد فى الوقت الراهن في إسبانيا من أجل التأهيل فقط دون إجراء أي مفاوضات مع أي نادٍ.

 

قال طارق حامد فى تصريحات تليفزيونية بقناة صدى البلد: لا أعانى إصابة مزمنة لكنى خضت مباريات الفترة الماضية وأنا غير مكتمل الجاهزية لذا فضلت الاطمئنان على الإصابة.

 

 

أضاف طارق حامد: "أنا لاعب محترف وأحب أن أكون جاهزًا داخل الملعب بنسبة 100٪؜، ولن أضر نفسي، أقسم بالله أنني فى إسبانيا من أجل التأهيل فقط، لا أكثر ولا أقل".

 

استطرد : كنت في ألمانيا قبلها للعلاج وهم من نصحوني بالتأهيل في إسبانيا وأثق فيمن يؤهلني لم أوقع لأي ناد والتفاوض لا يتم معي بل مع وكيلي سواء مع الزمالك المستمر تعاقدي معه حتى 30 أغسطس أو مع أي فريق آخر.

 

وواصل طارق حامد: كل ما حدث معي سأرويه في الوقت المناسب لكن الأكيد أن كل ما يقال عني الآن أو سابقا من إعلاميين أو مسئولين ليس صحيحا وأنا لا أخشى أحدًا إلا الله وأستطيع تحمل ضغط من يفترى علي أو من يصدقهم.

 

برنامج تأهيلي

كان  طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حرص على نشر فيديو أثناء خوض برنامجه التأهيلي تحت إشراف روبين بونس اخصائي العلاج الطبيعي في مدينة ليفربول الإنجليزية .
 

جاء ذلك ردا على الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجوده في إسبانيا للتفاوض على الانتقال لفريق جديد والرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة انتقالات اللاعبين فى الميركاتو الصيفي.

 

ونشر طارق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو خلال تأهيله في إسبانيا خاصة وأنه يعاني من إصابة في الركبة تحتاج إلى تأهيل من أجل التعافي بشكل كامل قبل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.
 

وغاب طارق حامد عن المشاركة في المباريات مع فريق الكرة الأول بنادي  الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة، وينتهي عقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

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