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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حلويات صحية.. طريقة تحضير براونيز الشوفان بالتمر

صدى البلد

براونيز الشوفان بالتمر من الحلويات الصحية التي تحتوي على كمية كبيرة من الفوائد التي يحتاجها الجسم، كما يفضل تناوله للأطفال.


 

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة بسيطة وسهله لتحضير براونيز الشوفان بالتمر.


 

مقادير براونيز الشوفان بالتمر:


 

1 كوب شوفان


 

نصف كوب تمر منزوع النوى منقوع فى مياه دافئة


 

1 كوب زبدة فول سوداني


 

4 مكعب شوكولاتة غامقة


 

1 معلقة كبيرة بذور شيا


 

1 معلقة كبيرة بذور كتان


 

1 معلقة صغيرة فانيليا


 

طريقة تحضير بروانيز الشوفان بالتمر


 

-في محضر الطعام تخلط المقادير ما عدا الشوكولاتة وتفرد في قالب إنجليش كيك وتترك في الثلاجة لتتماسك .


 

-تذوب الشوكولاتة في حمام مائي وتضاف على الخليط وتدخل الثلاجة لتتماسك مرة أخرى.


 

-ثم تقطع ويقدم براونيز الشوفان بالتمر.

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