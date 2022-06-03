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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بكنيسة بولاية أيوا الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أمريكية فجر الجمعة، أن 3 أشخاص على الأقل، قتلوا في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أيوا، بالغرب الأوسط للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز، عن صحيفة "دي موين ريجيستر"، أن مسؤولا في الشرطة الأمريكية أفاد بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا يوم الخميس.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الكابتن نيكولاس ليني أنه من المعتقد أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث الذي وقع بكنيسة كورنرستون.

وقال ليني إنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة على خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا فيه إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد.

وحث بايدن الكونجرس والمشرعين الجمهوريين على سن تشريع يرفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.

وأدان بايدن رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".

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وقال في خطابه الذي وجهه إلى الأمة "حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا"، مضيفا أن المشرعين "لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأمريكي مرة أخرى".

والخميس أصيب خمسة أشخاص جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة أثناء دفن رجل قتِل بأيدي الشرطة الشهر الماضي.

وحصلت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

منذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة "جان فايولنس آركايف". 

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